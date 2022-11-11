Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza teknik direktörlüğe ilk adımını atıyor. İki yıl boyunca Sao Paulo B Takımını çalıştıran Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.

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Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla efsane haline gelen ve son iki yıldır Sao Paulo B Takımı antrenörü olan Alex de Souza teknik direktörlüğe ilk adımını atıyor. Brezilya basını Alex'in Bragantino ie anlaşma sağladığını duyurdu.

Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Alex, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen yıl nisan ayında geçmişti. Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Yeni adresi Bragantıno

Brezilya basınında yer alan habere göre Alex, Bragantino'nun başına geçiyor. Globo'nun iddiasına göre Bragantino ve Alex arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağı ve Alex'in de bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Globo'da yer alan haberin detayında şu ifadelere yer verildi;

"Alex de Souza, Mauricio Barbieri'nin ayrılmasından sonra Red Bull Bragantino'nun başına geçmeye hazırlanıyor. Alex, kariyerine iki yıl önce Sao Paulo 20 yaş altı takımınını çalıştırarak başladı. 2023'ten itibaren profesyonel bir takımı devralma arzusu nedeniyle geçen ayın sonunda Sao Paulo'dan ayrılma kararı aldı. Rogerio Ceni'nin Sao Paulo teknik direktörü olmasının ardından Alex yeni bir başlangıç yapmayıo hedefledi. Red Bull Bragantino, Barbieri gibi kulübün projesini ilerletecek bir antrenör arıyordu. Görüşmeler önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak. Alex, Bragantino'nun teklifine olumlu yaklaşıyor. Alex'in Brezilya Serie A ve Serie B'den de bazı teklifler aldığı fakat Bragantino'nun projesine daha yakın olduğu vurgulandı." (Milliyet)