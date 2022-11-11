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Hakkari'yi ziyaret eden Muharrem İnce: Pırıl pırıl bir partiyiz

Hakkari'yi ziyaret eden Muharrem İnce: Pırıl pırıl bir partiyiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Hakkari'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

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Van'daki temaslarının ardından Hakkari'ye gelen İnce, beraberindeki partililerle Bulvar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Yanına gelen gençlerle fotoğraf çektiren İnce, bir taksi durağında esnafla çay içti.

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirten İnce, Ağrı'dan Van'a, oradan da Hakkari'ye geldiklerini anlattı.

Memleket Partisi olarak pırıl pırıl bir parti olduklarını söyleyen İnce, şunları dile getirdi:

"Gönüllüler ordusuyla kurduğumuz bir parti. Ülkeyi karış karış dolaşıyoruz. Hakkari'de ne konuşuyorsak Trabzon'da onu, Ağrı'da ne konuşuyorsak Edirne'de onu konuşacağız. Kimseyi kandırmadan, yalan söylemeden, doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyeceğiz. Bu, yeni bir siyaset tarzıdır. Memleket Partisi yepyeni bir partidir. Hepinizi Memleket Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. Takdir sizindir. Allah kaderimize yazarsa, millet de sandıkta oy verirse ben bu ülkeyi bir dönemde düzlüğe çıkarırım. Sonra da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak gelirim Sümbül Dağı'nın karşısına, burada demli bir çay içerim."

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