Şehidimizin intikamı alındı: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamada Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan mehmetçikten acı haber geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Bursa valisi Canpolat: Milletimizin başı sağolsun

Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit olan kahraman askerimiz P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç’e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehdimizin intikamı alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

2 ay önce nişanlanmıştı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sevinç'in acı haberi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi. Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve 2 ay önce nişanlanan Emre Sevinç'in cenazesi, yarın Bursa'nın Harmancık ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek.