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Müzisyen Onur Şener cinayetinde flaş gelişme

Müzisyen Onur Şener cinayetinde flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından solist olarak çalışan maktül O.Ş'yi cam bardaklarla öldüren 5 şüpheli hakkında soruşturma sonunda iddianame düzenledi.

Ne olmuştu?

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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