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Abdullah Avcı: Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum

Abdullah Avcı: Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde" dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tatsız, tuzsuz oyun vardı"

"İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum."

"Değerlendirmeyi yapacağız"

"22 maçı geride bıraktık, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Değerlendirmeyi yapacağız, ona göre bir planlama yapmamız gerekiyor."

"Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum"

"Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum. Daha iyisini yapma potansiyelimiz var."

"Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır"

"2 oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız."

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