Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Şartlar değişmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik düzenleme hakkında yaptığı açıkalamda, 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

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EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.

Prim günü dolan ancak yaş gününü dolmasını bekleyenler, emekli olabilmek için büyük bir merakla EYT yasasının çıkmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'nin gündeminde yer alan düzenlemeyi aralık ayında açıklayacaklarını söylemişti.

Ankara'da kulislerde konuşulan düzenlemede EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.

"Prime takılan olmayacak, prim gün sayısını değiştirmiyoruz"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yeni bir gelişme hakkında bilgi verdi.

Bakan Bilgin, açıklamasında prim ve gün sayısına değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin; EYT'de 1999 öncesi ve 5000 bin prim gün şartını değiştirmeyeceklerini belirtirken, EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman istifade edeceklerini ifade etti.

Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak, 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar.

Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. "