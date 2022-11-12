EYT'lilere maaş müjdesi! İlk emekli maaşların Şubat ayında alabilecekler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de gelinen son noktayı koydu. EYT'den faydalanmak için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl hizmet süresi aranacak, yaş sınırı aranmayacak. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT'li ilk emekli maaşını ne zaman alacak? İşte cevapları...
8 soruda EYT’de son durum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Aralık ayının içinde EYT düzenlemesi Meclis gündemine gelecek, sene sonuna kadar yasalaşacak ve 2023’ün başından itibaren de uygulanmaya başlanacak. Bakan Bilgin'in açıklamasıyla ilk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamında emekli olacağı da netleşti. Peki, kimler yararlanacak, kimleri kapsayacak, ilk emekli maaşları ne zaman alınacak? Hürriyet yazarı Noyan Doğan yazdı. İşte, son gelişmeler çerçevesinde EYT’de tüm merak edilenler.
1- Kimler emeklilikte yaşa takılıyor?
İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Her iki kesim içinde yaş şartı aranmıyordu. 1999’un Eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı da getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. İşte bundan sonra da bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.
2- Yeni EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
İlk sigortalı olduğu tarih 1999’un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999’un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.
3- Yaş şartı tüm çalışanlar için mi kalkacak?
Hayır; ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olup da kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma yılını doldurup, 5 bin prim gün sayısını tamamlayan ve emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı kalkacak ve bu kişiler emekli olabilecek.