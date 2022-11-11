10 kişi kalan Adana Demirspor Alanya'dan puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 24'e, Alanyaspor da 17'ye yükseltti.
Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Alanyaspor da deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.
Adana Demirspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 44. dakikasında Adana Demirsporlu Belhanda, rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.