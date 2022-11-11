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Yunan Bakan Dendias'ın yüzüne söyledi: Türkiye benzersiz!

Yunan Bakan Dendias'ın yüzüne söyledi: Türkiye benzersiz!

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan’ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek, "Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür" dedi.

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Lahbib görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Lahbib  Yunanistan’ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek, "Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür" dedi.

Türkiye ile pozitif gündeme destek

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek diyalog çağrısında bulunan Lahbib, "Bu gerilimlerle başa çıkmak için Avrupa Birliği içinde olumlu bir yaklaşıma bağlı kalmalıyız. Geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığımız pozitif gündem, Ankara'nın ortak hedeflerimiz olan gerilimi azaltma ve işbirliğine bağlı kalması durumunda yolunda gitmeye devam edecek. Bu pozitif gündem, ikili ve Avrupa düzeyinde, ülkemizin insan ve azınlık hakları, konsolosluk işleri, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, göç, ekonomik ve ticari konular ile bölgesel ve uluslararası konularda çok sayıda siyasi temas ve istişarenin sürdürülmesinden yana olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Çatışmadan kaçının

Konuşmasında herkesin uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini hatırlatarak Yunanistan’a da mesaj veren Belçika Dışişleri Bakanı çatışmadan kaçınma çağrısı yaparak, "Herkesin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Gerginliği azaltmak ve diyalog, bu tür ikili anlaşmazlıkları çözmenin tek yoludur. Her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

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