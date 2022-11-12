ORC'den muhalefet anketi! En beğenilen muhalefet lideri kim? Temel Karamollaoğlu'na şok

ORC Araştırma, Kasım 2022 Siyasi Gündem Araştırmasını'nın muhalefetle ilgili dikkat çeken bölümünü yayınladı. Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere "En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?" sorusu soruldu. İşte cevapları...

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ORC Araştırma, Kasım 2022 Siyasi Gündem Araştırmasını yayımladı. Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere "En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?" sorusu soruldu. Partisini il başkanları tarafından 14 Kasım'da cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en beğenilen muhalefet lideri çıkarken, ankete katılanlar arasında en az oyu Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu aldı.

İşte en sevilen muhalif liderler:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 28,9

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu: Yüzde 26,8

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6,9

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 6,4

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 4,3

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Yüzde 4,8

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,1

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 2,6

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,5

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 1,5

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,3