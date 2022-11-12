TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı! Bakanlıklar'da çok sayıda görevden alma Resmi gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. 4 yıl aradan sonra Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Torunlar oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan bakanlıklardaki diğer atamalar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'le birlikte bazı üst düzey bakanlık yöneticileri görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. İşte görevden alınanlar ve yerlerine atananlar...

TÜİK başkan Yardımcısı Fatih Şahin, görevden alındı. Görevden alma kararı ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi: "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır."

İsrail'e büyükelçi atandı! İşte Türkiye'nin yeni Telaviv elçisi Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında 4 yıllık aranın ardından iki ülke arasında 17 Ağustos 2022'de karşılıklı büyükelçi atama kararı alınmıştı. Bu kapsamda ilk adım İsrail'den gelmiş, 20 Eylül 2022'de İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne Irit Lillian getirilmişti. İsrail'in ardından Türkiye de 7 Ekim 2022'de Telaviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın getirildiğini duyurmuştu. Torunlar'ın atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç resmen tamamlanmış oldu.

Çalışma Bakanlığı'nda gövden alma ve atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin Bilge getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına da İbrahim Akın atandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren Altay getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Hakan Bayri atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, görevden alındı.