15 ilin müftüsü değişti İl Müftüsü Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
İl Müftüsü Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Edirne, Bayburt, Kilis, Tekirdağ, Manisa, Aksaray, Malatya, Erzurum, Düzce, Trabzon, Elazığ, Sivas, Nevşehir, Uşak ve Erzincan İl Müftüleri değişti.Abone ol
12 Kasım 2022 Tarihli ve 32011 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İl Müftülüklerine atamalar yapıldı.
Edirne, Bayburt, Kilis, Tekirdağ, Manisa, Aksaray, Malatya, Erzurum, Düzce, Trabzon, Elazığ, Sivas,Nevşehir, Uşak ve Erzincan İl Müftüleri değişti.
İl müftülüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince atamalar yapıldı.
Değişen İl Müftüleri şöyle;
Edirne İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu
Bayburt İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin
Kilis İl Müftülüğüne, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt,
Tekirdağ İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök,
Manisa İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
Aksaray İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar
Malatya İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım
Erzurum İl Müftülüğüne, Düzce İl Müftüsü Rüstem Can,
Düzce İl Müftülüğüne, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,
Trabzon İl Müftülüğüne, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın,
Elazığ İl Müftülüğüne İrfan Üstündağ,
Sivas İl Müftülüğüne, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya,
Nevşehir İl Müftülüğüne, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel,
Uşak İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır,
Erzincan İl Müftülüğüne Muharrem Gül,