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Güzel spikere takıntılı yazardan tehdit! 'Ağzını burnunu kıracak birisi...'

Güzel spikere takıntılı yazardan tehdit! 'Ağzını burnunu kıracak birisi...'

İSTANBUL'da spiker Aslı Kahveci Kılıç, yazar Yunus Emre Yücebaş'ın Twitter üzerinden kendisine sık sık mesaj atması üzerine asistanıyla iletişim kurmasını istedi. Kılıç'a sinirlenen Yücebaş, iddiaya göre tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. Mahkemeye başvuran Kılıç'ın talebi üzerine yazara 2 ay uzaklaştırma cezası verildi.

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İstanbul'da spiker Aslı Kahveci Kılıç, Rumeli TV'deki programına katılan bir profesörle ilgili yazar Yunus Emre Yücebaş'tan mesaj aldı. Yücebaş, Twitter'dan ulaştığı Kılıç'a kitap göndermek istedi, ailesiyle yaşadığı evin adresini öğrendi. Genç spiker kendisiyle kitap yazmak isteyen Yücebaş'a olumlu yanıt verdi ancak yazarın sık sık mesaj atmasından rahatsız olup asistanıyla iletişim kurmasını istedi. İddiaya göre buna sinirlenen Yücebaş, Kılıç'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı.

Bir daha benimle oynama!

Mahkemeye başvuran Aslı Kahveci Kılıç, Yücebaş'ın "İki gündür lanet spiker yüzünden depresyondayım... Ağzını burnunu kıracak birisi olsa keşke", "Spikeri tehdit ettim. Bir daha benimle oynama, haddini bildiririm. İşinden bile ederim" şeklindeki paylaşımlarını delil olarak sundu.

2 ay yaklaşamayacak, mesaj atamayacak

Mahkeme, Yunus Emre Yücebaş’a 2 ay süreyle spiker Aslı Kahveci Kılıç’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Kararın kaldırılmasını isteyen Yücebaş'ın itirazı reddedildi.

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