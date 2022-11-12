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6'lı masaya katılmak isteyen BTP lideri Hüseyin Baş için formül bulundu

6'lı masaya katılmak isteyen BTP lideri Hüseyin Baş için formül bulundu

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan siyasi partilerin oluşturduğu altılı masanın pazartesi gerçekleştireceği toplantıda genişleme stratejisi görüşülecek. Masaya dahil olmak isteyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "İYİ Parti listelerinden aday olabileceği” konuşuluyor.

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan siyasi partilerin oluşturduğu “Altılı Masa” hafta başında, 14 Kasım pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek ve en kritik toplantılarından birini gerçekleştirecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre toplantının “olağan” gündeminde, tamamlanma aşamasına gelen parlamenter geçiş sürecinin yol haritası ile ortak politikaları belirlemek üzere oluşturulan komisyonların çalışmalarının olması bekleniyor.

“Genişleme stratejisi” görüşülecek

Toplantıda, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun masa gündemine gelmesi beklenmiyor. Ancak önceki toplantılardan farklı olarak, Altılı Masa’ya dahil olmak isteyen siyasi partilerle ilgili nasıl bir tutum alınacağı netleşmiş olacak.  Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Altılı Masa’ya alınmasını isteyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın bu talebini masaya getirecek. 

DEVA, Gelecek ve Saadet sıcak bakmıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu talebe olumsuz bir yanıt vermedi. Ancak başta ev sahibi DEVA Partisi olmak üzere, Gelecek ve Saadet Partisi de, BTP’in masaya dahil edilmesine sıcak bakmıyor. Üç siyasi partinin karşı çıkış gerekçesinin altında, Altılı Masa’nın yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü çalışmalarda mesafe alınması; başka siyasi partilerin katılım talepleri ile masa çalışmalarının sekteye uğrayacağı endişesi dile getiriliyor.

İYİ Part listesinden aday gösterilebilir

CHP Lideri açıkça karşı çıkmasa da CHP içinde de, Altılı Masa’nın henüz bir ittifaka dönüşmediğine dikkat çekilerek genişleme taleplerinin ittifak sürecinde görüşülebileceği veya İYİ Parti’nin BTP adaylarını kendi listesinden aday gösterebileceği yorumları da yapılıyor.

Kulislerde BTP’nin Altılı Masa’ya katılım talebinin “krize yol açmayacak” şekilde liderler tarafından çözüleceği beklentisi dile getirilirken, Altılı Masa’nın bundan sonraki katılım taleplerine dönük ilke kararı da alabileceği belirtiliyor.

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