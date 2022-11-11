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Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

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Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı. 

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Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.

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Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı. 

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Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!

Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi.

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