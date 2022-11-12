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Düğün günü feci şekilde öldüler Hatay'da kahreden kaza

Düğün günü feci şekilde öldüler Hatay'da kahreden kaza

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde meydana 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında düğünden dönen aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, D-817 karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Dörtyol ilçesinde yapılan bir düğüne katılan aynı aileden 7 kişi bindikleri 2 otomobil ile Payas ilçesine dönüşe geçti.

Halil A. (65) ve Hakan A. (40)’nın idaresindeki otomobil sanayi sitesi mevkiine yaklaştıkları sırada bölgede bulunan bir tesisten ana yola kontrolsüzce bir tır çıktı. Halil A.'nın kullandığı otomobil tıra çarpmamak için refüjden karşı şeride geçip takla atarak durabildi. Hakan A.’nın kullandığı otomobil ise tıra arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen kazada; Fatma Aksan (75) Canset Kaya (62) hayatını kaybederken Halil A. (65), Nuray A. (60), Hakan A. (40), Taciye A. (33) ve Hatice A. (30) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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