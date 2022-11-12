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SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'den olay cumhuriyet çıkışı= İslami tehdit olarak gördüler

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'den olay cumhuriyet çıkışı= İslami tehdit olarak gördüler

SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi'den cumhuriyetle ilgili tartışma çıkaracak sözler. Tanrıverdi, “Türkiye’nin cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslamı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü" iddia edip, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu savundu.

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Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon kurulması öngörülen İslam Birliği Kongresi’nin 6.’sına yönelik önsöz yazan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, “Türkiye’nin cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslamı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu, seküler kavmiyetçi tutumla Kürtlerin devlete küstürüldüğünü” iddia etti. Tanrıverdi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşbaşkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştirdi.

İslam dinini, İslami değerleri tehdit olarak...

Cumhuriyet’in haberine göre, Tanrıverdi, “Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber gelişmiş devletler seviyesine ulaşmanın sosyokültürel devrimlerle toplumu değişime uğratmadan mümkün olmadığı kabulüyle; İslam dinini, İslami değerleri ve temsil ettiği medeniyeti tehdit olarak gördüğünden, Batı medeniyetini ulaşılacak nihai hedef olarak göstererek yüzünü Batı’ya çevirmiş, İslam devletlerine ve Müslüman milletlere sırtını dönmüş, İslam dünyasına yabancılaşmıştır” iddiasında bulundu.

Türkiye bir asırdır Batı'nın güdümünde

Türkiye’nin “bir asırdır Batı güdümünde hareket ettiğini” öne süren Tanrıverdi, “Silahlı kuvvetler, irtica sendromu nedeniyle mütedeyyin insanları devlete küstürürken birlik olmanın tutkalı durumundaki dini değerleri yok etmek istediği ve seküler kavmiyetçi tutumu nedeniyle de Kürt halkını, devlete bağlılığını sorgular hale getirmiştir” dedi. Tanrıverdi, son 10 yılda siyasi istikrar sağlandığını belirterek “yanlış resmi ideoloji ile yapılan mücadele sonucu Türkiye’nin iç sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü” de savundu.

BOP projesini de eleştirdi

ABD ve NATO’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eş başkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştiren Tanrıverdi, bu projeyle “İslam dünyasının sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantı ve istikrarsızlığa sevk edildiğini” kaydetti.

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