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Ekonomik sıkıntılar vatandaşı ikinci el kıyafete yöneltti! Pantolon 10, kaban 100, spor ayakkabı 30 TL...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekonomik sıkıntılar vatandaşı ikinci el kıyafete yöneltti! Pantolon 10, kaban 100, spor ayakkabı 30 TL...

Ekonomik sıkıntıyla birlikte bankalar 36 taksitle mont kredisi vermeye başlarken, İstanbul'da ikinci el kıyafet satan mağazaların sayısı hızla artmaya başladı.

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ABD ve Avrupa’da çevre hassasiyeti ve ekonomik sebeplerle revaçta olan ikinci el kıyafet mağazaları, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların ardından Anadolu’dan sonra İstanbul’da da açılmaya başlandı. Beylikdüzü'nde Yakuplu’daki Kaymakamlık binasının alt tarafındaki Yunuslu Kavşak’ta açılan ikinci el AVM’de temiz kullanılmış kıyafetler satılıyor. Bölgede böyle bir mağaza açılması, orta gelir ve alt gelir grubunun büyük ilgisini çekti.

Pantolan 10, gömlek, 20, kaban 100 TL

Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde sanatçıların dahi ikinci el marka ürünler alması ile gündeme gelen el değiştirme ve çevre hassasiyeti Türkiye’de revaçta olmaya başladı. Ülkemizde ekonomik gerekçelerde devreye giren ikinci el kıyafet mağazaları, israf ekonomisine karşı duranların ve dar bütçeler ile çok kişiyi giydirmek durumunda olanların gözdesi haline geldi. İyi bir pantolonun 10 ile 50 TL arasında satıldığı ikinci el kıyafet mağazalarında marka kabanlarda 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor. Gömlekler 20-50 TL bandında, spor ayakkabılar 30-100 TL fiyat aralığında alıcı buluyor. Temizlenip askılanan ürünlere her kesimden ilgi oluyor.

Fiyat skalamız 10 ile 150 TL arasında

İsrafın önlenmesi için açılan mağazalar, özellikle muhacirlerin ve gündelik ile ev geçindirenlerin uğrak noktası oluyor. Marmara Mahallesinde ikinci el AVM işleten Gıyasettin Arvas, aslında bir taraftan çöpe veya yurt dışına hurda olarak gidecek eşyaları ikinci defa sahiplendirerek sıfır atık çalışmalarına destek olduklarını söyledi. İhtiyaç sahibi müşterilerine fiyat anlamında büyük destek de sağladıklarını belirten Arvas, “Bizim fiyat skalamız 10 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ama harçlıklarını avucunda 1’er lira toplayıp bir şeyler almaya gelen çocukları bile boş çevirmemeye gayret ediyoruz” dedi.

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