Putin'in neden AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı gibi davrandığı anlaşıldı

Son dönemde Türkiye lehine açıklamalarıyla dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne yapmak istediği merak konusu oldu. Konuya ilişkin Batılı gazetelerde çıkan analizlerin köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacından daha fazla." tespitine yer verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde Türkiye'ye yönelik adımları konuşuluyor.

Enerji alanında Türkiye'ye sürpriz önerileriyle herkesi şaşırtan Putin'in neyi amaçladığı tartışılıyor.

Bu duruma şaşıran muhalif medyadan Nevşin Mengü, "Putin AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" dedi.

Peki Putin neden böyle bir tutum izliyor? Merak edilen cevaba ilişkin dikkat çeken yazı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

"Rusya, Türkiye’ye bağımlı hale geliyor"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in derlemesinin özetini bugünkü yazısında yer veren Hakan, merak edilen sorunun yanıtını böyle açıkladı:

"BATILI ünlü gazeteler, Putin/Erdoğan ilişkisinin geldiği son boyutu ele alan analizler yayınlıyorlar.

Sedat Ergin, dünkü yazısında bu analizlerden enfes bir derleme yaptı.

Sedat Ergin’in aktardığı derlemelere göre...

Erdoğan’dan hiç hazzetmeyen Wall Street, Financial Times gibi anlı şanlı Batılı gazeteler, şu türde yorumlar yapıyorlarmış:

- Erdoğan, bölgesel kurucu olarak Türkiye’nin rolünü genişletiyor.

- Rusya, Türkiye’ye bağımlı hale geliyor.

- Erdoğan’ın elindeki kartlar, Putin’in elindeki kartlardan daha güçlü.

- Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacından daha fazla.

Şimdi anladınız mı Putin’in neden gitgide daha çok AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı gibi davrandığını.