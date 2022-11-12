Yalınayak sokakta yatan Mehmet Ali Erbil şok etti! Herkes şov mu derken işin aslı çıktı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.