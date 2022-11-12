Yalınayak sokakta yatan Mehmet Ali Erbil şok etti! Herkes şov mu derken işin aslı çıktı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tiktok videoları konuşulan Erbil, bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile adından söz ettirdi.
Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, bu kez herkesi şaşkına çeviren bir başka görüntüyle gündeme geldi.
Ünlü komedyen, yalın ayak, perişan haliyle Kadıköy'de görüntülenmişti. Erbil'in o halleri tartışma yaratırken, işin aslı ortaya çıktı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı. Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.