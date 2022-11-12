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Motorine kallavi indirim geliyor! 15 Kasım'ı bekleyin...

Motorine kallavi indirim geliyor! 15 Kasım'ı bekleyin...

Üst üste gelen zamların ardından motorine 1 lira 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. İndirim 15 Kasım Salı günü pompaya yansıyacak...

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve dövizdeki oynaklık sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

Üst üste zamların ardından sevindiren haber motorin grubundan geldi. 15 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 26,40 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 26,39 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 26,50 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 26,54 TL

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