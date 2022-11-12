Kurum kentsel dönüşümde hedefini açıkladı 2035 planı dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili hedeflerini açıklayarak 2035 yılını işaret etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamayı hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, 'Neden mi Kentsel dönüşüm?' başlığı ile paylaştığı videoda, İstanbul’un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayanların duygularına yer verilerek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

İstanbul’da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü belirtti.

"2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir yapı bırakmayacağız"

Bakan Kurum, 3 milyon 200 bin konut yenilendiğini, 81 ilde, 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü, 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetiminin tamamlandığını, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğunu kaydetti. Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü belirtti. Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamayı hedeflediklerini de vurguladı.

39 bin konutluk kentsel dönüşüm gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul’da Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde on binlerce konutun teslim edildiği belirtilerek, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı’nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı. Ankara’da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğü kaydedilerek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.