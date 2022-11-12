Diyarbakır'da korkutan patlama: 1'i ağır 4 yaralı var

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken patlamada 3 işçi, yaralanırken, bir işçi de öldü. Yaralı işçiler Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.