Muharrem İnce 'Bugün olsa gene aynı şeyi yaparım' dedi Demirtaş'a ziyaret açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu. 2018 seçimleri öncesi Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten İnce, "Eğer 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacaksam herkesi kucaklamalıyım." dedi.

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İnce, beraberindeki partililerle Gazi Paşa Mahallesi Prestij Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Muharrem İnce, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve çözüm önerilerini söylediklerini belirtti.

En büyük vaatlerinin gönül köprüsü kurmak olduğunu kaydeden İnce, bunun için yollarda olduklarını aktardı.

İnce, "Memlekette derin bir yoksulluk görüyoruz. Nereye gidersek gidelim insanlar geçim sıkıntısından hayat pahalılığından söz ediyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylığı dönemine ilişkin soru üzerine İnce, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı adayı olduğum dönemde rakiplerimin hesabına 500’er lira para yatırdım. Rakiplerimin benim 500 lirama ihtiyaçları yoktu. Amacım burada toplumu yumuşatmaktı, rahatlatmaktı. Biz düşman değiliz. Gerçi bana karşılık veren olmadı. Sonra hepsini ziyaret ettim. Sayın Erdoğan, Akşener’e gittim sayın Demirtaş hapisteydi onu da cezaevinde ziyaret ettim çünkü o bana gelemezdi. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Eğer 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacaksam herkesi kucaklamalıyım. Bugün olsa gene aynı şeyi yaparım. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum."