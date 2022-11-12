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Yeni doğmuş bebeği sokakta ölüme terkettiler!

Yeni doğmuş bebeği sokakta ölüme terkettiler!

Konya’da sokak üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sokak üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kaldırımda bulundu

Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında sokakta kaldırım üzerine terk edilmiş halde kız bebek bulundu. Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

Bebeği bırakanlar aranıyor

Tedavi altına alınan bebeğin 2 - 3 günlük olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

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