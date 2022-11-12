FETÖ'nün desteklediği aday kim? Latif Şimşek yazdı

Yazar Latif Şimşek muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili kalem aldığı yazısında "Eğer, FETÖ ve ABD’nin desteklediği aday Kılıçdaroğlu olsaydı, bunun işaretleri şimdiye kadar görülürdü. Demek ki başka biri." ifadelerine yer verdi.

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz bellli değil. Aday tartışmaları sürerken, FETÖ ve ABD'nin kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ABD ve FETÖ'nün desteğini çektiği yorumları yapılıyor. tv100 yazarı Latif Şimşek bu görüşü köşe yazısında değerlendirdi.

2013'te ABD elçisiyle sır görüşme

Kılıçdaroğlu’nun, ABD ile temas kurmasının sır olmadığını yazan Şimşek, "Hele 2013 Ekim'indeki Ricciardone görüşmesine genel başkan yardımcıları bile alınmamıştı. Başdanışman Aydın Ayaydın, “Görüşmeden haberim yok” demişti. O ve sonraki birçok görüşmede neler konuşulduğu hâlâ sır." ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "ABD de FETÖ de Kılıçdaroğlu’na seçilemeyecek aday muamelesi yapıyor" görüşüne yer verdi.

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün adayı değil

FETÖ’nün Türkiye’de yeniden yapılanabilmesinin ilk şartının Erdoğan ve AK Parti’nin iktidardan uzaklaştırılması olduğunu belirten Şimşek, FETÖ’nün sandık sonuçlarını beklediğini düşünmenin sağlık olacağını yazarak yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Amerika’nın son iki başkanı neler demişti: Trump, 14 Ocak 2019’da, “Türkiye, Kürtlere (PYD’yi kast ediyor) saldırırsa onları ekonomik olarak mahvederiz” diyor. Şimdiki başkan Biden ise, daha seçim kampanyasında, 15 Ağustos 2020’de şunu söylüyordu: “Muhalefeti desteklememiz lazım. Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle indireceğiz.”

Biden, muhalefetle, iktidar dışındaki siyasi partileri kastetse de ABD’nin en büyük müttefikinin FETÖ olduğunu biliyoruz. Öyleyse ABD’nin adayı eşittir FETÖ’nün adayı. Peki kim? FETÖ ve ABD, mevcut cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekliyor? Bunlardan biri değilse, son anda ortaya çıkacak sürpriz bir adaya, “FETÖ ve ABD’nin adayı” gözüyle bakabilir miyiz?

Şimdilik bir gerçek varsa o da Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ve Washington’un adayı olmadığı. Eğer, FETÖ ve ABD’nin desteklediği aday Kılıçdaroğlu olsaydı, bunun işaretleri şimdiye kadar görülürdü. Demek ki başka biri. Muhalefette adı geçen aday adaylarını sıralayıp, “hangisi” sorusuyla haksızlık yapmak istemem. Ama, FETÖ ve ABD’nin kimi desteklediğini araştırıp ortaya koymak da yazan-çizen herkesin üzerinde bir borç."