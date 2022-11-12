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Fenerbahçe - Giresunspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe - Giresunspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Sarı-Lacivertli takım puan farkını korumak için rakibini mağlup etmek istiyor. Giresunspor ise deplasmanda sürpriz peşinde.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayımlanıyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE: 1 GİRESUNSPOR: 1

Pedro'nun golü sayılmadı

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu ancak ağlara giden top faul nedeniyle gol sayılmadı. Orta alanın 15 metre ilerisinden Miha Zajc serbest vuruşu ceza sahasına yüksek göndererek kullandı. Ceza sahası sağ köşeden sıfır çizgisine yakın giden topa Attila Szalai kafasıyla çevirdi. Joao Pedro röveşata denedi ancak Görkem'e yaptığı hareket sonrasında faul kararı çıktı.

Valencia penaltıdan attı

18. dakikada Ferdi Kadıoğlu süratli geldi, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Enner Valencia, takımını Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Valencia ligdeki 13. golünü kaydetmiş oldu. Aynı zamanda Valencia 13 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.

28. dakikada Giresunspor etkili geldi. Karadeniz ekibinde Alper serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına gelen topa Alexis Perez kafasıyla vurdu, köşeye giden topu Altay kontrol etti.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro

Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında oynamıyor. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamadı.

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