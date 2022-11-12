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Otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı

Otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı

Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

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