Otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı

Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Abone ol
Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.