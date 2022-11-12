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Kilosu 80 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı sevindirdi! Palamut ise…

Kilosu 80 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı sevindirdi! Palamut ise…

Balık fiyatlarında sevindiren haberler nihayet gelmeye başladı. Sezon başında kilosu 80 liradan satılan hamsinin fiyatı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 30 liraya düştü.

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Denizlerin kuru fasulyesi olarak bilinen hamsi, özellikle dar gelirli ailelerin en çok tercih ettiği balık çeşidi arasında yer alıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte palamut yerini hamsiye bırakmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde fiyatı oldukça düşen palamut balığı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Kimisi kış hazırlığı yapmak için kasalarla, kimisi ise kilolarca palamut almıştı. Palamudun yerini hamsiye bırakmasıyla birlikte fiyatın düştüğünü duyanlar soluğu balıkçılarda aldı. Edirne'de geçtiğimiz haftalarda kilosu 80 liradan satılan hamsinin fiyatının 30 liraya kadar düşmesi hem balık satıcılarını hem de vatandaşları sevindirdi.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini ve fiyatların daha da düşmesini umduklarını söyleyen Balıkpazarı esnafı Yusuf Çimen, sezona 80 liradan başlayan hamsinin 30 liraya kadar düştüğünü aktardı.

Hamsinin fiyatının 30 liraya düşmesinden dolayı sevindiklerini belirten Nedret Çadır adlı vatandaş ise, kış mevsimi dolayısıyla balık tüketiminin de başladığını aktardı.

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