Tolga Şardan'ın sızıntı yalanı Süleyman Soylu'yu çıldırttı!

Suç örgütü Sarallar'a yönelik operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında tartışma yaşandığına dair iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yalanlama' gelmişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve yansımalarını youtube kanalında yorumladı.

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T24 yazarı Tolga Şardan, aşağılık bir iftiranın daha altına imza attı. Şardan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "sızıntı" tartışması yaşandığını iddia etti.

"Neden bana bilgi vermediniz?"

Şardan, Sarallar'a operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakan Soylu'ya bilgi vermemişti. Süleyman Soylu İstanbul'da bir araya geldiği Aktaş'a, "Neden bana bilgi vermediniz?" diye sormuş Zafer Aktaş da, "Size ne zaman bilgi versek sızındı oluyor" demiş. Şardan bu iddiayı gündeme getirince, sosyal medya adeta yıkıldı. Zafer Aktaş ve Süleyman Soylu gün boyu sosyal medyada gündem oldu. Tabii ki Şardan'ın yazdıklarına açıklama gecikmedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı peş peşe açıklama yaptı.

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