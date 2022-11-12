Ülke genelinde 'çök-kapan-tutun' tatbikatı gerçekleşti

Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi. İlk kez yapılan tatbikat sırasında telefonlara mesaj geldi, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı.

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Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı saat 18.57 itibariyle gerçekleştirildi. 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan olan bu tatbikat, herkes için büyük önem arz ediyordu.

Deprem bölgesi olan ülkemizde herkesin, deprem anında neler yapılması gerektiğini bilmesi gerekiyor.

"AFAD tatbikat bilgilendirmesidir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, açıklamasında detayları da bir bir anlatmıştı.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tatbikat anında neler yapıldı

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulmasıyla güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanına ya da altına çöküldü.

Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanıldı, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korundu.

Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenildi.

"Afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"17 Ağustos 1999 depremi öncesinde televizyonlarda kimse depremi tartışmıyordu. Gazetelerde deprem konusunda ne bir uyarı, ne bir yorum yoktu. Gündemimizde deprem beklentisi de yoktu. Fakat bir anda tüm hayatımız tüm gündemimiz değişti. 12 Kasım 1999 saat 18.57'den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin tüm gündemi depremdi.

Ekranda uzmanlar tartışıyordu. Herkes fay hatları hakkında yorum yapıyordu, anlamaya çalışıyorduk. Ancak kimsenin aklına Düzce'de böyle bir şey olacağı gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık üst üste ikincisinin geleceğini düşünmüyorduk ama öyle olmadı.

Afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak 1999’dan sonra çok mesafe katettik. AFAD Başkanlığı’mız kuruldu. Afet anı ve sonrası için bir model ortaya kondu. Her biri için ayrı planlar oluşturuldu. Nihayetinde birçok adım atıldı.

Arkadaşlarımız az önceki sunumlarda tatbikatın nasıl olacağıyla ilgili bilgileri sundu. Vatandaşlarımızdan ricamız 1 dakikalarını bize ayırsınlar. Küçük bir hareketle, kendilerini ve çevrelerini test etsinler.

Son 10 günde kurumlarımızla bu tatbikata hazırlanıyoruz. Bu yıl, tatbikat yılı. Geçen yıl eğitim yılıydı. Afetle karşı karşıya kaldığımızda ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Bu meselenin bütün paydaşları 10 gündür bir farkındalık sağlamaya çalışıyor."