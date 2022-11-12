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Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor

Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu sonucu beklemiyorduk"

"Bu sonucu beklemiyorduk. Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik."

"Ligde hala lideriz"

"Ligde hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde mağlubiyetimiz var. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor."

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