Başakşehir - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir 0-5 Galatasaray (İKİNCİ YARI)
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk 11’ler
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi