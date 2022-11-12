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Başakşehir - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Başakşehir - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir 0-5 Galatasaray (İKİNCİ YARI)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 11’ler
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

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