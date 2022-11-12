Bu isimlerin hepsi Erdoğan'a sırtını döndü! Bir kişi hariç...

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın müşavirliğini yapan ilk isim olan Ahmet Tezcan'ın bugünlerde neler yaptığını ve nasıl bir hayat yaşadığından bahsetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın müşavirliğini yapan ilk isim olan Ahmet Tezcan, eşi Nazmiye hanımla Ayvalık'ta sakin bir hayat sürüyor.

Hadi Özışık, Erdoğan'ın yanına aldığı çok sayıda ismin vefasızca davrandığına dikkat çekerken, Ahmet Tezcan'ın her şeye rağmen çizgisini bozmadan nasıl devam ettiğini youtube kanalında anlattı.

Özışık, Ahmet Tezcan'ın yakın tarihte açacağı Youtube kanalına da herkesin desteğini beklediğini açıkladı.

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