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Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı

Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Allah'a şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 7-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Allah'a şükür bu maçta golleri bulduk"

"Allah'a şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı."

"Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar"

"Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar... Maçın sonunda bile hücum pres yaptı. Takım savunmasına, Mertens ile katkısı çok faydalıydı. Gol attıkça, rahatladıkça, çok iyi oyun ortaya çıktı."

"Kerem Aktürkoğlu bugün çok etkiliydi"

"Kerem Aktürkoğlu bugün çok etkiliydi. Kendisi geçen sene bu oyunu bize gösterdi. Yine bu oyunu çıkarttı. Bu yönden ok mutluyum."

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