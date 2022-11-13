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Genç kadına ulaşamayan yakınları kapıyı açınca dehşete düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kadına ulaşamayan yakınları kapıyı açınca dehşete düştü

Bursa'da bir kadın evinde 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açan yakınları yatak odasına baktığında Meral’i bıçaklanmış şekilde hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Meral’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri genç kadının 3 farklı yerinden bıçaklandığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Meral'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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