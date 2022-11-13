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Deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedenini AFAD Başkanı duyurdu

Deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedenini AFAD Başkanı duyurdu

Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatında çoğu kullanıcıya bildirim gelmedi, ya da çok geç geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, telefon ayarlarının yapılması gerektiğini belirterek, "Telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

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AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Tatbikat esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim geldi. Öte yandan bazı telefonlara mesaj gelmemesi veya geç gelmesine ilişkin olarak da AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından açıklama yapıldı.

"BU BUTONUN AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı sonrası CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Muhabir Alparslan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sezer, bazı telefonlara mesaj gelmediğine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi."

Öte yandan AFAD'ın deprem tatbikatı bildirimi bazı vatandaşlara yaklaşık 2 saat sonra geldi.

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