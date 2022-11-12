Türkiye'de deprem tatbikatı yapıldı! Tatbikat anında yaşananlar böyle görüntülendi
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD Merkezi'nden yönettiği tatbikat kapsamında, ülke genelinde çök kapan tutun hareketi yapıldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD Merkezi'nden yönettiği tatbikat kapsamında, ülke genelinde çök kapan tutun hareketi yapıldu.
Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
SİRENLER ÇALINMADI
Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.