'Tayyip Erdoğan her yerde' sloganı atan bu insanlara 'piç' dedi Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Anıtkabir'de Erdoğan için slogan atanlara hakaret eden Doğru Partisi Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun tweetini Youtube kanalında değerlendirdi.

Tansu Çiller'in Başbakanlık yaptığı dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Çiller siyasetten silinince de tarihe karışan Rıfat Serdaroğlu, yeniden hortladı.

Kendisine yeni bir parti kuran Serdaroğlu, 10 Kasım Anıtkabir törenlerine ilişkin tepki çeken bir tweet attı.

Doğru Partisi Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu paylaşımında "Bir sürü piçi, Anıtkabir'e dolduruyorlar. Erdoğan gelince "Her yer Erdoğan, her yer Tayyip" diye bağırıyor DOĞRU Parti, Ata'yı ziyaret etmek için en az 15 gün önce izin almak zorunda. Orada her adımın kuralı var. Anıtkabir Komutanı, ya görevini yap, ya da sana emir vereni açıkla." ifadelerine yer verdi.

Tartışılan sözleri İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

