BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  MEDYA

'Tayyip Erdoğan her yerde' sloganı atan bu insanlara 'piç' dedi Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Anıtkabir'de Erdoğan için slogan atanlara hakaret eden Doğru Partisi Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun tweetini Youtube kanalında değerlendirdi.

Abone ol

Tansu Çiller'in Başbakanlık yaptığı dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Çiller siyasetten silinince de tarihe karışan Rıfat Serdaroğlu, yeniden hortladı. 

Kendisine yeni bir parti kuran Serdaroğlu, 10 Kasım Anıtkabir törenlerine ilişkin tepki çeken bir tweet attı. 

Doğru Partisi Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu paylaşımında "Bir sürü piçi, Anıtkabir'e dolduruyorlar. Erdoğan gelince "Her yer Erdoğan, her yer Tayyip" diye bağırıyor DOĞRU Parti, Ata'yı ziyaret etmek için en az 15 gün önce izin almak zorunda. Orada her adımın kuralı var. Anıtkabir Komutanı, ya görevini yap, ya da sana emir vereni açıkla." ifadelerine yer verdi.

Tartışılan sözleri İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedenini AFAD Başkanı duyurdu
Deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedenini AFAD Başkanı duyurdu
Konya'da aracın üstünde unutulan paralar yola saçıldı
Konya'da aracın üstünde unutulan paralar yola saçıldı
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Eski AK Partili Mehmet Metiner yeni bir çözüm süreci istedi
Eski AK Partili Mehmet Metiner yeni bir çözüm süreci istedi
7-0'lık hezimeti yaşayan Emre Belözoğlu: Bizim için çok acı bir ders oldu
7-0'lık hezimeti yaşayan Emre Belözoğlu: Bizim için çok acı bir ders oldu
Genç kadına ulaşamayan yakınları kapıyı açınca dehşete düştü
Genç kadına ulaşamayan yakınları kapıyı açınca dehşete düştü
Ankara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla vurdu
Ankara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla vurdu
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
Polis adayları dikkat! 13 bin öğrenci alınacak şartlar ve başvuru tarihi belli oldu
Polis adayları dikkat! 13 bin öğrenci alınacak şartlar ve başvuru tarihi belli oldu
Lider Arsenal deplasmanda kazandı puan farkını 5'e çıkardı
Lider Arsenal deplasmanda kazandı puan farkını 5'e çıkardı
Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı
Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı