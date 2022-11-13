Ahmet Hakan sordu: Aslı Baykal’ın CHP seçmeni üzerindeki etkisi ne olur?

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, önce CHP’den istifa etti. Sonra da CHP’ye zehir zemberek eleştiriler yöneltti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı yazısında "Aslı Baykal’ın CHP seçmeni üzerindeki etkisi ne olur?" diye sordu.

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Aslı Baykal'ın CHP'den istifası konuşulmaya devam ederken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Aslı Baykal’ın CHP seçmeni üzerindeki etkisi ne olur?" diye soran Hakan, "Sırf Baykal’ın kızıdır diye dikkate alınacaksa...Babasını dikkate alırız, kızını niye dikkate alalım." dedi. Hakan yazısında şunları kaydetti:

DENİZ Baykal’ın kızı Aslı Baykal, önce CHP’den istifa etti. Sonra da CHP’ye zehir zemberek eleştiriler yöneltti.

Soru şu: Aslı Baykal’ın CHP seçmeni üzerindeki etkisi ne olur?

Cevap veriyorum:

Sıfır olur. Sıfır olur. Sıfır olur.

Soyadının Baykal olması dışında siyasette herhangi bir varlığı olmamış birinin CHP’ye veryansın etmesinin hiçbir CHP’lide zerre kadar karşılığı olmaz.

O Aslı Baykal ki...

Daha ses tonunu bile bilmiyoruz.

Nasıl olacak da tutumuyla, tavrıyla, eleştirileriyle bir referans olacak?

Sırf Baykal’ın kızıdır diye dikkate alınacaksa...

Babasını dikkate alırız, kızını niye dikkate alalım.

Babanın durumuna baktığımızda da gördüğümüz şudur:

Gidişattan memnun olmadığına dair işaretler verse de...

CHP içinde kalmaya gösterdiği özen, olağanüstü bir seviyede.