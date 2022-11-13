Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus açıklaması: Büyük bir hata yaptı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, öne geçtiği mücadelede Giresunspor'a 2-1 kaybetti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan ve mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un büyük bir hata yaptığın söyledi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi Karadeniz ekibi, geriden gelerek 2-1 kazandı.

Karşılaşma sonrasında TV8.5'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Jesus'un büyük bir hata yaptığını söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Emre Mor ya maç alır ya top ezer"

"60. dakika civarı Giresunspor topu alıp vermemeye başladı. Oradan sonra değişiklik yapma ihtiyacı duydu Jesus. Oyuna giren Emre Mor şöyle bir oyuncu; ya Rennes maçındaki gibi maçı alır yada bugünkü gibi çok top ezer. Onun birçok kulübü gezmesinin sebebi bu."

"Hata yaptı"

"Jesus bence büyük bir hata yaptı. Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu. Bence yan yana oynatmalıydı. Fenerbahçe, sete dönmesi gereken bir ortamda önde basmaya devam etti. Giresunspor topu ayağında tutarak Fenerbahçe'yi yordu. Bugün Jesus bence problemi gördü ama oyunundan taviz vermek istemedi. Emre Mor'u oyuna alarak 'kumar' oynaması bunun en büyük göstergesi. Hocanın maç içindeki teşhisleri doğruydu ancak ben tedavi şeklinin doğru olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen Fenerbahçe halen şampiyonluğun en büyük adayı konumunda."

"Pozisyon penaltı"

"Maçın son anında bir pozisyon var. Serdar Aziz'in ensesine tokat atılıyor. Top oyunda mı değil mi görmedim ama oyundaysa pozisyon penaltı. Hakemle ilgili tek aklımdaki soru işareti o pozisyon. Ancak maçın genelinde gördüğünü oynatmaya çalıştı."