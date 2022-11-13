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Misafirliğe geldiği evde yaptığına bakın! Bu kadarına da pes

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Misafirliğe geldiği evde yaptığına bakın! Bu kadarına da pes

ESKİŞEHİR’de misafirliğe geldiği evdeki çelik kasadan bin dolar ve 14 bin TL çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde yaşayan F.Ç., evinden hırsızlık yapıldığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına başvuruda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, 11 Kasım günü öğle saatlerinde F.Ç.’nin evine ziyarete gelen 1 şüphelinin, evdeki çelik kasada bin ABD Doları ve 14 bin TL çaldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan para ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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