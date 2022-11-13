CIA'yı alarma geçiren olay! 2 F-16 yolcu uçağını indirdi arkasından 2 FETÖ'cü çıktı

Atina’da perşembe gecesi yaşanan, Girit’ten F-16’ların bir BAE yolcu uçağını indirmek için havalandığı alarmın arkasından iki FETÖ’cü çıktı. Uçağın bir Arap terör şüphelisi nedeniyle indirildiği öne sürülmüştü. Yunan basını ise tüm bunların arkadaşının ABD’ye gitmesini istemeyen bir FETÖ’cünün ihbarı üzerine yaşandığını yazdı.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da perşembe gecesi Amerikan ve Yunan istihbarat teşkilatlarını ‘alarm’a geçiren krizin perde arkası aralandı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayollarının, perşembe gecesi, Atina-New York seferini yapan yolcu uçağında ‘sahte seyahat belgeleri olan bir terör şüphelisinin bulunabileceğine’ ilişkin, Yunan İstihbarat Teşkilatı’na (EYP) bilgi vermesi üzerine, Atina’da korkulu saatler yaşanmıştı.

BAE’nin 228 yolcu ve 18 kişilik mürettebatı ile Atina-New York seferini yapan yolcu uçağının pilotuna İtalya üzerindeyken en yakın havaalanına inmesi talimatı verilmişti.

Savaş uçaklarıyla indirildiler

İtalya ve Fransa hava kontrol kuleleri iniş izni vermeyince, uçak Yunan hava sahasına girdikten sonra Girit’ten havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı refakatinde Atina havaalanına indirilmişti. Yapılan kontrollerde, ABD’den verilen istihbarat bilgilerine uyan yolcuya rastlanmamıştı.

Atina-Dubai seferini yapan BAE yolcu uçağına da, tedbir amaçlı kontrollerin yapılması için saatlerce kalkış izni verilmemişti.

Arkadaşının ABD'ye gitmesini engellemek için yapmış

Yunan medyasında dün 35 yaşındaki Türk vatandaşının Mehmet A.K. isimli FETÖ üyesi olduğu belirtildi. Aynı haberlerde ev arkadaşının “Mehmet A.K.’nin ailesinin yaşadığı New York’a gitmek için vize başvurusunda bulunmasına üzüldüğü ve Atina’dan ayrılmasını engellemek için ABD Büyükelçiliği’ne sözkonusu e-postayı gönderdiği” öne sürüldü.

Yunan medyasında ayrıca, Mehmet A.K. hakkında şu bilgilere de yer verildi: “Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2011’de mezun oldu. Topkapı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, ardından 6 yıl süreyle eczanelerde çalıştı. Eşi ve çocuğu ile birlikte 2019’da Yunanistan’a kaçtı. İltica talebi kabul edildi ve 2025’e kadar geçici oturma izni verildi. Bir süre sonra eşi ve çocuğu ABD’ye gitti. Kendisi de ABD’ye gitmek için vize başvurusunda bulundu.”

25 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçtı

FETÖ’cülerin Yunanistan’a kaçışları 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra başladı. Darbeci 8 asker, askeri bir helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçtılar. Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin iade taleplerini reddetti, darbeci 8 askere iltica hakkı tanıdı.

Geçen 6 yılda, Türkiye’den Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısının 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların büyük bir bölümü, bir süre Yunanistan’da kaldıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gittiler. Yunanistan’da yaşayan FETÖ’cü sayısının 4-5 bin civarında olduğu sanılıyor. Yunan medyasında, darbeci 8 askerin, geçen yıl gizlice Belçika, Almanya ve Kanada’ya gittikleri öne sürülmüştü. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eylül ayında Yunan Alpha televizyonuna “Yunanistan küçük bir ülke. Buna rağmen onca insanı kabul etti. Bu önemli ve takdire şayandır” demişti.