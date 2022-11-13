Batman'da akrabalar birbirine girdi! 3 kişi öldü, yaralılar var
BATMAN'da akrabalar arasında 'kuyu kazma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
İkiztepe köyünde akrabalar arasında su kuyusu kazma meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İluh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köyde ve hastane önünde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Güvenlik güçlerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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