İstanbul patlaması için son dakika açıklaması! İstiklal Caddesi'nde ölü ve yaralılar var

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan son dakika haberler geliyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.22'de meydana gelen patlamanın sebebi terör çıktı. Bombalı saldırıyı bir kadının gerçekleştirdiği bilgisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. İstanbul'daki bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin de son dakika bilgiler geldi. İlk anda 4 olarak açıklanan ölü sayısı arttı. 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi öldü 53 kişi yaralandı.

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İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.22'de çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi Beşiktaş ve Şişli'den bile duyuldu. Patlamada 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından ikinci bir patlama ihtimaline karşı cadde boşaltıldı. İstanbul'daki patlamaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, haberlere de yayın yasağı getirildi.

Patlamanın sebebi bomba çıktı

İstanbul'u sarsan şiddetli patlamanın sebebine ilişkin sosyal medyada bomba iddiaları vardı. Resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bir kadının rol aldığına dair görüntüler var" diyerek olayın terör saldırısı izi taşıdığını açıkladı

Ölü ve yaralı sayısı arttı

İstanbul'u sarsan patlamaya ilişkin Vali Ali Yerlikaya 3 ölü ve 38 yaralı olduğunu söylemişti. İlerleyen saatlerle birlikte ölü ve yaralı sayısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan validen aldığını son rakamı verdi: 6 kişi öldü 53 kişi yaralandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

Fahrettin Altun: Tüm kurumlar hızlı ve etkin soruşturma yürütüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." dedi.

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlama görüntüleri

İstiklal Caddesi'ndeki şiddetli patlama anından gelen görüntüler ürkütücü. Patlama anı kameralara yansırken, üzücü görüntüler ulaştı.