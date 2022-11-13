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İstanbul patlaması bombalı saldırı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İstanbul patlaması bombalı saldırı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'patlamada bir kadının rol aldığını' ve olayın terör saldırısı olduğunu söyledi. Bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı da arttı. 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika haberine göre 53 kişi de yaralandı.

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İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının sebebini ilk kez Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bombalı saldırı olduğunu söyledi. "Terör saldırısının izleri var' diyen Erdoğan "bombalı saldırının failleri en sert şekilde cezalandırılacak' dedi. 

Terör saldırısı bir kadının...

Erdoğan, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda terör kokusu var. Saldırıda bir kadının rol oynadığı konusunda bilgiler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. "

Son bilgi : Ölü ve yaralı sayısı arttı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul patlamasındaki ölü ve yaralı sayısının da arttığını duyurdu. Bombalı saldırıda 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi yaralı sayısını 38 olarak açıklamıştı. Yaralı sayısı da arttı. Erdoğan sayının 53'e çıktığını duyurdu. 

İstanbul'u sarsan kanlı saldırıyı henüz üstlenen çıkmadı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. 

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