Sarıgül'den Togg eleştirilerine tepki: Twitter'daki okumuş cahiller

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOGG'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG." dedi.

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Partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Şişli'de Profilo AVM'de düzenlenen Büyük İstanbul Buluşması'na katılan Sarıgül, İstanbul'u fetheden, Fatih Sultan Mehmet Han'a, bir vatan bırakan, bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere minnetlerini, şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıklarını dile getiren Sarıgül, bu amaçla hep beraber partiyi kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milyonların sesi, nefesi olduk, umudu olmaya devam ediyoruz. Unutmayın, yeni kurulan partiler içerisinde hızla yükselen iki tane parti var. Bir tanesi Yeniden Refah Partisi, bir tanesi Türkiye Değişim Partisi. Onu her gittiğim yerde rahatlıkla görüyorum. Yazılı ve görsel medyada, internet medyasında en çok görünen parti biziz. 'Sosyal medyada yapamazsınız' dediler. 'Edemezsiniz' dediler. 'Başaramazsınız' dediler. Hele hele. bazıları 'TikTok'ta ne işin var' dediler. TikTok'ta ne arıyorsun' dediler. Şunu unutmayın ki TikTok'a girince bizi eleştirenler onlar da TikTok'a girmeye başladılar. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım. TikTok'a hoş geldin. Bütün siyasi parti genel başkanları hoş geldiniz."

Sarıgül, halkın gerçek gündemini bildiklerine ve EYT'liler konusunu gündeme getirdiklerine değinerek, "Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, öğretmenlerimizin, engelli yurttaşlarımızın, emniyet mensuplarımızın uzman erbaşların sorunlarını biz dile getirdik. Çözüm önerilerinde bulunduk, önerilerimiz dikkate alındı." diye konuştu.

TOGG'u ziyaret ettiği için kendisine sosyal medyada tepki gösterenlerin olduğunu aktaran Sarıgül, şöyle konuştu:

"TOGG'a gittim, TOGG'a ziyaret ettim. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı dedim. TOGG'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Türkiye Değişim Partisi doğruları söylemek için kurulmuştur. Biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türkiye'yi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden kucaklamak için kurulduk."