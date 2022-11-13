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İYİ Partili İbrahim Özkan'dan skandal sözler: Vatandaşa 'Köpekler' dedi

İYİ Partili İbrahim Özkan'dan skandal sözler: Vatandaşa 'Köpekler' dedi

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, geçtiğimiz 10 Kasım günü Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunan vatandaşlara "köpekler" dedi!

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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.

Tepki sonrası paylaşımı sildi

İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı. İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia etmeye çalıştı.

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