Süleyman Soylu'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Aşağılık, fersude, devleti dolandıran hırsız

İstanbul patlaması için son dakika açıklaması! İstiklal Caddesi'nde ölü ve yaralılar var

İstiklal Caddesi'nde patlama oldu! İstanbul Valisi: Can kaybı ve yaralılarımız var

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin?

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