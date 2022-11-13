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Süleyman Soylu'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Aşağılık, fersude, devleti dolandıran hırsız

Süleyman Soylu'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Aşağılık, fersude, devleti dolandıran hırsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine yönelik paylaşımına, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, (eskimiş) devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" diye yanıt verdi.

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Dün Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapılmıştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yaptığı anların fotoğrafıyla bir paylaşım yapmıştı. 

"Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" demişti

Bakan Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın bu yakışıksız paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" ifadelerini kullandı.

Togg'dan da rahatsız olmuştu

Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TOGG üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekmişti.

Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullandı,

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