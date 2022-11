Dilek İmamoğlu: 866 bin kız çocuğu eğitim alamıyor

“Brand Week İstanbul” etkinliğinde “Büyüt Hayallerini: Eşit Bir Dünyayı Birlikte Var Edelim” oturumunda konuşan Dilek İmamoğlu, ülkemizde eğitim alamayan 866 bin kız çocuğu bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, ‘Büyüt Hayallerini’ projesiyle bugüne kadar bin kız çocuğuna eğitim bursu sağlandığını aktardı.

Dünyanın yaratıcı liderlerini bir araya getiren “Brand Week İstanbul” bu yıl “Yeniden Başlama Zamanı” temasıyla önemli konuklarını ağırlıyor.

‘Büyüt Hayallerini’ projesinin fikir öncüsü, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek İmamoğlu, Brand Week etkinliğinde, toplumsal cinsiyet ve kız çocukları için eğitimde fırsat eşitliği hakkında konuşma gerçekleştirdi.

İlham Veren Adımlar kitabı yazarlarından klinik psikolog Gökhan Çınar ile projenin destekçilerinden müzisyen Harun Tekin’in de konuşmacı olarak katıldığı “Büyüt Hayallerini: Eşit Bir Dünyayı Birlikte Var Edelim” oturumu, İlham Veren Adımlar kitabı yazarlarından Pelin Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

“866 BİN KIZ ÇOCUĞU EĞİTİM ALAMIYOR”

Eğitime yapılan her yatırımın oldukça kıymetli bir karşılığı olduğunu dile getiren Dr. İmamoğlu, ülkemizde

her çocuğun eğitim hakkına eşit şekilde ulaşamadığından bahsetti. İmamoğlu, bu sebeplerden “Eşit bir dünyayı birlikte var edebiliriz” mottosu üzerinden yola çıktıklarından bahsederek “Büyüt Hayallerini” projesinin nasıl şekillendiğini anlattı. Ülkemizde 866 bin kız çocuğumuz eğitime ulaşamadığı bilgisini de paylaşan İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyolojik olarak baktığımızda, erken yaşta evliliklerin, aile baskısı ve ekonomik yetersizliklerin öncelikle kız çocuklarının hayatlarını etkilediğini görüyoruz. İşte bu sebeplerle İstanbul Vakfı ile birlikte başlattığımız projemizin önceliği kız çocukları oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki kız çocuklarına cesaretlerine cesaret katmak, eğitim ve emek mücadelelerine destek olmak için kızlarımıza “Büyüt Hayallerini” diyerek yola çıktık.”

KENDİ KAYNAĞINI YARATAN PROJE

Satın alınan her kitabın, bir kız çocuğunun eğitim hayatı demek olduğunun altını çizen Dr. İmamoğlu, “Kitabımızın satışı ve en uzaktaki çocuğumuza ulaşması bizim için çok önemli. Ayrıca burs alan öğrencilerimize isterlerse İstanbul’un önemli kültür-sanat alanlarında yarı zamanlı çalışma olanağı da sağlıyoruz. Gençlerin kendine güvenen, donanımlı, gelişime ve yeni fikirlere açık bireyler olmalarına katkıda bulunmak için de sosyal anlamda onları güçlendirecek birçok etkinlik, eğitim programları ve paneller düzenliyoruz” dedi.

“ÜSTÜNÜ KAPATTIĞIMIZ HER ŞEYİN ALTINDA KALIRIZ”

Büyüt Hayallerini Kitabı yazarlarından klinik psikolog Gökhan Çınar ise ülkemizde geleceği için hayaller kuran ama hayalleri bastırılan kız çocuklarıyla sıklıkla karşılaşıldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Erken yaşta evlendirmelerde, şiddet mağduru ya da eğitim hakkı elinden alınmış kız çocuklarına, çocukluk hayallerini sorduğumuzda işin içinden çok güzel hayaller ve meslekler çıkıyor. Eşitsizlikten ve engellemelerden dolayı ne yazık ki okula dahi gidememişler. Ben biliyorum ki üstünü kapattığımız her şeyin altında kalırız. Yani eğitim hakkı vermediğimiz her kadın, her kız çocuğu, kuşaktan kuşağa aktarımda bu ülkenin maalesef karanlık yanını besleyecektir.”

Proje destekçilerinden müzisyen Harun Tekin de, erken evlilik, mali yetersizlikler ile aile ve kültür konularının çocukların eğitimindeki önemine değinerek, “Bu sebeplerle kendini gerçekleştiremeyen on binlerce çocuk var. Bu nedenlerden toplumumuzda mutsuz yaşamaya devam eden on milyonlarca insan var” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜT HAYALLERİNİ YURDU” HEDEFİ

Projenin bundan sonra everileceği aşamaları da anlatan Dr. Dilek İmamoğlu, kitabın Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşması ve Türkiye sınırlarını aşan bir proje olmasını hedeflediklerini aktardı. İmamoğlu, yakın zamanda Büyüt Hayallerini Öğrenci Yurdunun da açılacağını müjdeleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tek bir çocuğumuzun bile eğitimsiz kalmamasını hedefliyoruz. Bunun için gençler kendi hayallerini büyütürken, biz de büyük bir heyecanla onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.